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    Думки вголос

    «Азаровщина» з кремлівським «змістом»

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    • Сьогодні, 12:38
    • Розсилка

    «Політемігранти» – люди підневільні, залежать від російської влади, але це їхній вибір

    Чергова «активізація» Азарова, точніше Кремля, має такі засмальцьовані цілі:

    1. Внутрішня російська пропаганда (штамп про «держпереворот»; штамп про «громадянську війну»; штамп про те, що війна стала наслідком Майдану).
    2. Дискредитація України (через озвучування марення і безглуздості).
    3. Робота Кремля в напрямку політичних криз.

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    Зрозуміло, що ніяких шансів у Януковича і Ко за жодних можливих варіантів в Україні немає. Їх використовують для дискредитації і ослаблення України, щоб у ситуації хаосу і недовіри до всіх політиків та інститутів нав'язати свій сценарій.

    Відсутність цілісної позиції всередині України, у свою чергу, не дозволить з усією наполегливістю відстоювати нашу позицію на зовнішньополітичних майданчиках.

    А наполегливість цього року нам знадобиться.

    Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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