«Азаровщина» з кремлівським «змістом»

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Політемігранти» – люди підневільні, залежать від російської влади, але це їхній вибір

Чергова «активізація» Азарова, точніше Кремля, має такі засмальцьовані цілі:

Зрозуміло, що ніяких шансів у Януковича і Ко за жодних можливих варіантів в Україні немає. Їх використовують для дискредитації і ослаблення України, щоб у ситуації хаосу і недовіри до всіх політиків та інститутів нав'язати свій сценарій.

Відсутність цілісної позиції всередині України, у свою чергу, не дозволить з усією наполегливістю відстоювати нашу позицію на зовнішньополітичних майданчиках.

А наполегливість цього року нам знадобиться.

Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої

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