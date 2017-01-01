«Азаровщина» з кремлівським «змістом»
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Розсилка
«Політемігранти» – люди підневільні, залежать від російської влади, але це їхній вибір
Чергова «активізація» Азарова, точніше Кремля, має такі засмальцьовані цілі:
- Внутрішня російська пропаганда (штамп про «держпереворот»; штамп про «громадянську війну»; штамп про те, що війна стала наслідком Майдану).
- Дискредитація України (через озвучування марення і безглуздості).
- Робота Кремля в напрямку політичних криз.
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Зрозуміло, що ніяких шансів у Януковича і Ко за жодних можливих варіантів в Україні немає. Їх використовують для дискредитації і ослаблення України, щоб у ситуації хаосу і недовіри до всіх політиків та інститутів нав'язати свій сценарій.
Відсутність цілісної позиції всередині України, у свою чергу, не дозволить з усією наполегливістю відстоювати нашу позицію на зовнішньополітичних майданчиках.
А наполегливість цього року нам знадобиться.
Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої