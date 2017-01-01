Які уроки повинні винести політики з історії з газовим договором-2009?

Олеся Яхно Кандидат політичних наук

Олеся Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters Вентиль газопроводу

До військової агресії РФ «газове питання» завжди було одним з найважливіших системоутворюючих чинників зовнішньої і внутрішньої політики України

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Урок 1. Политические цели, никак не связанные с интересами государства, и, соответственно, мнимые тактические победы над конкурентами, всегда заканчиваются стратегическим поражением.

Урок 2. Нельзя внутриполитические разборки выносить на внешнеполитическую площадку.

До военной агрессии РФ «газовый вопрос» всегда был одним из важнейших системообразующих факторов внешней и внутренней политики Украины, и представлял микс разных пластов и интересов – личных, политических, корпоративно-бизнесовых, государственных. Притом что до 2014 года украинская экономика была одной из самых энергоемких в мире, все украинские президенты и премьеры, выбирая между двумя принципиально разными векторами энергополитики - снижать энергоемкость экономики или договариваться с Россией о скидке на газ - всегда выбирали второй вариант.

Потому что первый вариант требовал развития энергосберегающих технологий и вообще масштабной модернизации всей украинской промышленности и, соответственно, больших инвестиций. Соответственно, тот, кто контролировал газовый рынок - тот априори являлся значимым участником политического процесса. Ведь сама по себе сопричастность к решению серьезных вопросов (типа, поставок и цены на газ), работа с большими компаниями и огромными суммами автоматически повышала статус и влияние в Украине человека, монополизировавшего это направление.

Скорее всего, Тимошенко пошла на жесткие условия со стороны России и подписала заведомо невыгодный для Украины газовый контракт (прежде всего, большие объемы газа, которые Украина обязалась потреблять, согласно этого договора; а также формула take or pay, когда Украина должна платить даже за тот газ, который она не потребляет; ну и высокая цена), поскольку была уверена, что победит на президентских выборах в 2010 году.

Следовательно, с точки зрения политики, она хотела избавиться от того крыла Партии регионов (Левочкин-Фирташ) через устранение РУЭ, которое выступало противовесом Тимошенко в конкуреции Ющенко-Тимошенко. Второе крыло Партии регионов (в лице Клюева) - наоборот, выступало за союз с БЮТ, отстаивая идею ПРиБЮТ.

С точки зрения бизнеса - невыгодные условия договора и в итоге высокая стоимость, которую Украина должна была платить за газ, видимо, оправдывалась изъятыми у РУЭ 11 млрд. кубометрами газа, которые в сумме составляли более-менее приемлемую для Украины цену. Тимошенко была уверена, что победит в 2010 году на выборах, и пересмотрит потом этот договор. Но победил Янукович. Фирташ в конце 2010 года отсудил у «Нефтегаза Украины» через Стокгольмский арбитраж 11 млрд. кубометров газа. Янукович подписал «харьковские соглашения».

Ну а дальше вы все знаете. Тактический политический выиграш Тимошенко в 2009 году - выгнать пособников политический конкурентов с газового рынка в обмен на невыгодный для страны договор, чтобы стать президентом и потом пересмотреть договор - создал для Украины ряд уязвимостей стратегического характера.

Джерело: блог Олени Яхно

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