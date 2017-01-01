Демчишин: акції «Газпрому» впали більш ніж на 7% після рішення Стокгольмського арбітражу

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Газпром

За інформацією екс-міністра енергетики та вугільної промисловості, за останні два дні «Газпром» втратив понад $3 млрд капіталізації

Після рішення Стокгольмського арбітражу акції «Газпрому» впали більш ніж на 7%.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив екс-міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

«За останні два дні вартість акцій «Газпрому» впала більше, ніж на 7% - це більше, ніж $3 млрд втрат у капіталізації, і ринок у принципі, напевно, оцінює це рішення таким чином», - сказав він.

За словами Демчишина, рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачання газу - кінцеве.

«В частині поставок об’ємів газу, транзиту газу - це кінцеве рішення. Чому йде мова про проміжний результат? Тому що, по-перше, повинні бути проведені розрахунки ... друга частина - ми ж пам’ятаємо, що є ще другий позов по ставці транзиту», - пояснив екс-міністр енергетики.

Як повідомляв «Главком», акції «Газпрому» в середу впали на 2%, за день монополіст втратив $1 млрд капіталізації.

Нагадаємо, 31 травня Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу «бери або плати» «Газпрому» за контрактом на постачання газу від 2009 року.

Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення Стокгольмського арбітражу дає право «Нафтогазу» вимагати зниження ціни на газ за контрактом з «Газпромом» до умов ринку.

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