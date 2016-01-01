Поіменний список героїв, полеглих у боях під Світлодарськом 18–22 грудня

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

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Вічна пам'ять Героям, які загинули за свободу і незалежність нашої Батьківщини

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Скорбим по достойным. Полный поименный список девяти украинских Героев, павших в боях под Светлодарском 18–22 декабря

Вчера тела двух наших погибших обменяли на четырех убитых врагов, наши опознаны, теперь можно назвать всех.

1-й батальон 54-й механизированной бригады - шесть погибших:

Никита Яровой, командир роты. Самый молодой погибший, 21 год.

Широков Андрей. Пятеро детей остались сиротами.

Радивилов Роман.

Байбус Андрей.

Клименко Дмитрий.

Рубанченков Сергей

25-й батальон 54-й механизированной бригады - трое погибших:

Сергей Степаненко

Владимир Андрешкив. Четверо детей остались сиротами.

Василий Панасенко

Все они были незаменимые мужчины и граждане Украины, утрата эта невосполнимая. Патриоты, у каждого из которых - второй-третий год войны за плечами. Но они прожили жизнь как достойные Воины...

Военнослужащие других частей и подразделений ВСУ потерь погибшими не понесли. Самостоятельные добровольческие подразделения в бою участия не принимали - все добровольцы «Роты Подолянина» заключили контракт с ВСУ, и официально были военнослужащими 1-го батальона, так что «двойная бухгалтерия потерь» исключается.

Информация по потерям была у меня и раньше - но только вчера были переданы тела Никиты Ярового и Андрея Байбуса, а я говорил с родственниками Никиты еще 18-го, и они просили не писать о нем как о погибшем, пока не вернут его тело.

По официальным данным, 18 декабря погибли шестеро:

Яровой, Широков, Радивилов, Байбус и Клименко из 1-го батальона, Степаненко из 25-го. (Широкова нашли 20-го декабря погибшим, но его гибель пока относят к 18-му, так как никакой другой информации не было).

19 декабря погибли двое: Андрешкив и Панасенко из 25-го батальона.

22 декабря погиб один: Рубанченков - сержант разведвзвода 1-го батальона - он погиб не в районе боя под Калиновкой, а в другом месте - российская артиллерия вела обстрел близлежащих сел и окрестностей. Честно говоря, его гибель не относится к сражению 18-19-го декабря. Но все-таки он погиб в результате обострения обстановки на фронте в результате боев, и потому, думаю, будет логично расширить временные рамки события, и включить 9 погибших в период 18-22 декабря в один скорбный список.

В настоящее время будет проведена экспертиза и установлено по возможности точное место гибели и обстоятельства гибели Ярового, Широкова, Байбуса. Какое примерно время и причины их гибели. Применялись ли к ним пытки. Это важные вопросы. Надеюсь, информация прояснится в ближайшее время.

Но хотел бы отметить, что в целом никаких скрытых потерь нет, никаких «19 убитых» не было, никаких «25 убитых за три часа боя», как написало одно харьковское онлайн-издание с ссылкой на некоего анонима, не было. Во всяком случае, это сейчас элементарно проверить.

Если сейчас у кого-то есть имена и фамилии погибших, не указанных в данном списке - пожалуйста, напишите. Если кто-то по-прежнему утверждает, что погибло больше воинов, что потери были в каких-то других подразделениях в этом районе - нет проблем, напишите, опровергните официальные данные.

Сейчас в лесу под Калиновкой продолжаются перестрелки и обстрелы - но артиллерия стреляет редко. Все участники боя сейчас в зоне досягаемости, с ними можно связаться, уточнить, проверить факты.

Я лично не заметил какой-то попытки скрывать наши потери - штабы батальонов были на прямой связи с родственниками бойцов, информация доводилась быстро. Да и не вижу смысла это делать сейчас на фронте - ведь у всех солдат есть телефоны, интернет, о гибели любого военнослужащего сразу же передается информация, которую просто невозможно скрыть. Все наши потери без исключений выкладываются очень быстро в онлайн.

Объективных оснований идти на поводу российской пропаганды и без всякой проверки преувеличивать потери наших войск не было и нет. Надеюсь, что эти события станут уроком, что такие важные вопросы, как жизни людей и гибель воинов должны все-таки проходить простейшую проверку, что не сложно, а не разноситься в виде слухов.

Вечная память Героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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