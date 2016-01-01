Бої на Світлодарській дузі: тіла двох загиблих військових лишаються на окупованій території



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На підконтрольній Україні території залишаються тіла чотирьох загиблих бойовиків

На окупованій території, в районі Світлодарської дуги, залишаються тіла двох загиблих під час боїв українських військових.

Про це «Громадському» підтвердили представники Управління цивільно-військової співпраці Збройних сил України (CIMIC – Civil-Military Cooperation).

Також відомо, що на підконтрольній Україні території залишаються тіла чотирьох загиблих бойовиків.

Їх мають обміняти, проте, як зазначають у CIMIC, бойовики ще не погодилися на обмін.

Передача тіл загиблих була запланована ще на 22 грудня, однак домовленості щодо цього було зірвано.

Раніше повідомлялося, що у бою біля Водяного поранено одного українського військового.

Нагадаємо, 22 грудня бойовики влаштували дві атаки на Світлодарській дузі і тричі обстріляли населені пункти.