Україна повністю переграла Росію в ситуації з кризою в Авдіївці

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авдіївка

Командування 72-ї бригади зуміло зберегти управління підрозділами в бою, у бійців зберігається довіра до командирів, і вперше відсутні прохання допомогти і подзвонити комусь наверх, бо «нас атакують, а відповідати нічим»

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Впервые, пожалуй, в условиях войны, наше государство и общество показали пример комплексных и системных действий в конкретной критической ситуации. Отметил для себя ряд новшеств, дай Бог, чтобы они стали системой:

1. Управление и работа с личным составом. Командование 72-й бригады сумело сохранить управление подразделениями в бою, у бойцов сохраняется доверие к командирам, и впервые отсутствуют просьбы помочь и позвонить кому-то наверх, потому что «нас атакуют, а отвечать нечем». Наоборот, многие бойцы отмечают эффективность нашей огневой поддержки. Обычно при выходе из связи бойцов во время боя поднимается волна обеспокоенности в тылу у близких. Здесь связь тоже терялась - в блиндажах под обстрелом связи нет. Однако, когда паника начиналась, люди быстро получали необходимую информацию и успокоились. Было доверие. Безусловная заслуга командиров 72-й, которую стоит отметить.

2. Организация информационного обеспечения и коммуникация. Впервые мы видим как военные и правительственные информслужбы стараются гибко реагировать на освещение обстановки и проводят регулярные брифинги непосредственно на месте событий. 72-я бригада хорошо взаимодействует с волонтерами, с родственниками бойцов. Особо хотел бы отметить важную работу пресс-офицера 72-й бригады Елены Мокренчук - благодаря ее самоотверженной и профессиональной работе по освещению ситуации в бригаде, официальная информация по обстановке вызывала доверие. (К сожалению, Елене пришлось тяжелее многих - 2 февраля в промзоне погиб ее племянник - боец 72-й бригады Роман Климов).

3. Впервые во время сложной боевой операции информационные атаки российских спецслужб по украинским соцсетям с традиционными рассказами о десятках и сотнях убитых, которые якобы скрывает Киев, полностью провалились. Оперативность предоставления информации о погибших и раненых, скорость реакции, быстрая эвакуация - все это обеспечило в данном случае доверие к официальной информации. Я наверное, впервые, во время боевой операции не уточнял постоянно данные по потерям, потому что официальные власти давали всю информацию компетентно и без малейших задержек, сразу после извещения родственников. Официальная информация Украины по российской провокации стала доминирующей в западных СМИ именно благодаря тому, что в самой Украине позиция и государства и общества по Авдеевке была единой и аргументированной. Все ведущие СМИ Запада освещают кризис сочувственно к Украине.

4. Организация гуманитарной помощи жителям Авдеевки и их безопасность. Впервые государство показывает слаженные и эффективные оргмероприятия. Действия и заявления президента, Кабмина, Донецкой ГВА, коммунальных служб, МВД, НГУ, ГСЧС, по ремонту систем жизнеобеспечения, восстановлению тепла, передаче гуманитарной помощи, организации пунктов обогрева, организации питания, не только быстро освещаются в СМИ, но и это действительно правда. Не готов сейчас сказать кто как и в каком объеме работал, но по картинке это было убедительно,и подтверждается сообщениями с мест. Наверное, впервые, помощь от государства не только опередила волонтерскую, но и была по-настоящему комплексной. Российское командование намеревалось быстро вызвать хаос и деморализацию террористическими обстрелами - но этого не произошло, ситуация в Авдеевке была очень быстро взята под контроль.

5. Гражданское общество. Волна сочувствия и поддержки украинских воинов и жителей Авдеевки -беспрецедентная. Массовый выезд журналистов, волонтеров, политиков в Авдеевку, освещение ситуации не только из СМИ, но и из соцсетей. Авдеевка стала безусловно главной темой для всей страны, и консолидировала информационное пространство. Снова пошла потоком гуманитарная помощь. Люди увидели цель, достойную помощи. Тысячи киевлян вышли проводить погибших героев на Майдан, и эти потрясающие акции солидарности граждан объединяют людей вокруг общей беды. Авдеевка стала главной темой для страны, все внимание сконцентрировано на конкретной проблеме конкретного города, его жителей и его защитников. В Украине развивается настоящее гражданское общество, которое может очень серьезно влиять на ситуацию в стране.

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