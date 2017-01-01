Ескалація конфлікту в Авдіївці була не спонтанною – ОБСЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У районі Авдіївки існує загроза потенційної гуманітарної та екологічної катастрофи

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Олександр Хуг вважає, що ескалація ситуації на Донбасі в районі Авдіївки не була спонтанною.

«Ця ескалація виникла не спонтанно. Десь певні особи свідомо вирішили почати її», – сказав Хуг на брифінгу в п'ятницю під час включення по Skype з Донецької фільтрувальної станції, де він перебував з інспекцією.

«Перед тим, як це все повністю вийде з-під контролю, перед тим, як у це буде залучено ще більше людей, як ще більше життів буде втрачено, ще більше будинків буде зруйновано, перед тим, як почнеться справжня гуманітарна та екологічна катастрофа, ці особи повинні повністю змінити курс», – додав він.

Заступник голови місії наголосив, що як військові, так і цивільні особи, яким доручено прийняття важливих рішень, повинні припинити бойові дії в районі Авдіївки, відвести свої танки, міномети, артилерію і РСЗВ з цієї ділянки, припинити просування сил уперед і збільшити дистанцію між відповідними позиціями.

Також Хуг закликав забезпечити доступ для ремонтних бригад і припинити перешкоджати роботі СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, ОБСЄ на Луганщині зафіксувала рух понад 70 вантажівок бойовиків.

Внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці загинуло троє мирних жителів, поранено дев'ятьох.

Наразі пошкоджено 102 будинки, з них 92 приватних будинки, сім багатоповерхівок, три нежилих споруди (гараж, автомагазин, літня кухня).

Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авдіївці.

Як повідомлялося, російська сторона в СЦКК знову надала письмові гарантії припинення вогню в районі пориву ЛЕП біля Авдіївки

Нагадаємо, пораненого 2 лютого під час обстрілу в Авдіївці співробітника ДСНС Дмитра Третейкіна було прооперовано, нині він у тяжкому стані.

Як відомо, протягом минулої доби, 2 лютого, бойовики 114 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО: четверо українських військових загинули, 17 – поранено.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

Читайте також статтю «Главкома»: «Дмитро Тимчук: Єдиний ефективний спосіб припинити обстріл Авдіївки – силовий»

.