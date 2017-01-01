Майдан знов у сльозах: люди прощаються із загиблим під Авдіївкою викладачем

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Леонід Дергач викладав на юридичному факультету Чернівецького національного університету, за що отримав позивний на фронті «Академік»

Сьогодні на Майдані Незалежності прощаються із загиблим під Авдіївкою бійцем 72-ї бригади ЗСУ Леонідом Дергачем.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Дергачу було 37 років. Він загинув 1 лютого в результаті обстрілів околиць Авдіївки з «Градів».

Загиблий був колишнім правоохоронцем, який працював в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю.

Дергач був кандидатом юридичних наук. Викладав на юридичному факультету Чернівецького національного університету, за що отримав позивний на фронті «Академік».

Він був мобілізованим, але повернувся на службу.

Завтра із загиблим героєм попрощаються у Чернівцях, а поховають у рідному селі на Хотинщині.

Лейтенант Дергач посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького.

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