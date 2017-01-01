Петро Порошенко – головний блокувальник України
- Сьогодні, 14:01
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Розсилка
Помітили, що про звільнення окупованих територій узагалі ніхто нічого не говорить?
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Если не можешь побороть протест – возглавь его. Дражайший Пётр Лексеич теперь - главный блокадник Украины. Теперь СБУ, полиция и Нацгвардия (вместе с «общественным контролем») официально станут на «редуты», выдавив своей массой жидкие ряды сторонников Семенченко и Парасюка.
Семёну с Володей пора паковать чемоданы и, может быть, даже сушить сухари. После слёзного выступления в Раде «раненого полковника», известного своими фокусами в Красногоровке, к самодеятельным «блокадникам» вполне могут заглянуть прокуроры...
Не думаю, что официальная «блокада» надолго. Договорятся с Ахметовым, договорятся с коллаборационистами, договорятся с Москвой, примут пресловутый закон об оккупированных территориях и снова пойдут поезда, с новыми смотрящими...
Вы заметили, что про освобождение оккупированных территорий вообще никто ничего не говорит?..
Джерело: блог Юрія Касьянова