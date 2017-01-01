Петро Порошенко – головний блокувальник України

Юрій Касьянов Волонтер, публіцист

Юрій Касьянов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

Помітили, що про звільнення окупованих територій узагалі ніхто нічого не говорить?

Мовою оригіналу

Если не можешь побороть протест – возглавь его. Дражайший Пётр Лексеич теперь - главный блокадник Украины. Теперь СБУ, полиция и Нацгвардия (вместе с «общественным контролем») официально станут на «редуты», выдавив своей массой жидкие ряды сторонников Семенченко и Парасюка.

Семёну с Володей пора паковать чемоданы и, может быть, даже сушить сухари. После слёзного выступления в Раде «раненого полковника», известного своими фокусами в Красногоровке, к самодеятельным «блокадникам» вполне могут заглянуть прокуроры...

Не думаю, что официальная «блокада» надолго. Договорятся с Ахметовым, договорятся с коллаборационистами, договорятся с Москвой, примут пресловутый закон об оккупированных территориях и снова пойдут поезда, с новыми смотрящими...

Вы заметили, что про освобождение оккупированных территорий вообще никто ничего не говорит?..

Джерело: блог Юрія Касьянова

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