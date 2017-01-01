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    Думки вголос

    Петро Порошенко – головний блокувальник України

    • Юрій Касьянов

      Волонтер, публіцист

    • Сьогодні, 14:01
    • Розсилка
    <span>Петро Порошенко</span>
    Петро Порошенко

    Помітили, що про звільнення окупованих територій узагалі ніхто нічого не говорить?

    Мовою оригіналу

    Если не можешь побороть протест – возглавь его. Дражайший Пётр Лексеич теперь - главный блокадник Украины. Теперь СБУ, полиция и Нацгвардия (вместе с «общественным контролем») официально станут на «редуты», выдавив своей массой жидкие ряды сторонников Семенченко и Парасюка.

    Семёну с Володей пора паковать чемоданы и, может быть, даже сушить сухари. После слёзного выступления в Раде «раненого полковника», известного своими фокусами в Красногоровке, к самодеятельным «блокадникам» вполне могут заглянуть прокуроры...

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    Не думаю, что официальная «блокада» надолго. Договорятся с Ахметовым, договорятся с коллаборационистами, договорятся с Москвой, примут пресловутый закон об оккупированных территориях и снова пойдут поезда, с новыми смотрящими...

    Вы заметили, что про освобождение оккупированных территорий вообще никто ничего не говорит?..

    Джерело: блог Юрія Касьянова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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