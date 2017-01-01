Чому Одеса, Харків та Запоріжжя захистили себе від «русского мира», а Донбас - ні

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рінат Ахметов

Донбас - слабаки, у яких немає сил боротися і жити

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Почему Донбасс такой слабый

В сети косяками пошли вопросы: - Почему Донбасс не защищает себя от русского мира? Почему мужчины Авдеевки стоят в очереди за гуманитаркой, а не помогают нашим бойцам на передовой? Почему они безропотно ждут своей участи и ничего не делают для спасения своих детей?

Почему смогли защитить себя от оккупантов Одесса, Харьков, Днепр, Запорожье, и луганское Сватово?

Ответ простой, и мы все его знаем – потому что Донбасс очень слабый!

Это слабаки – у которых нет сил бороться и жить.

Два самых ярких персонажа символизирующих бессилие Донбасса – Янукович и Ахметов.

Один здоровый дылда – упавший от яйца и бежавший из Межигорья, как помойный кот.

Второй – «король Донбасса», погудевший и сбежавший оттуда.

Молва дала ему статус страшного мафиозы. И где сейчас этот мафиозо? Сидит как мыша, пока гопота расстреливает его заводы и обсыкает его же Донбасс-Арену.

Янукочив и Ахметов – два мыльных пузыря. Символы бессилия Донбасса.

Все эти вопли, что Донбасс кормит Украину, что его никто и никогда не поставит на колени, что там «не гонят порожняк» - это вопли слабаков.

Сильная личность никогда не станет бить себя в грудь и кричать какой он «крутой и сильный».

Все эти обезьяньи танцы Захарченко, Гиви и Моторолы, вопли про взятие Киева, Львова, Варшавы и Лондона – от слабости и страха.

Агрессией и угрозами – они просто глушат свой собственный страх.

Россияне сами выбрали своих героев, слабых и никчемных. Выбрали таких потому что сами такие же.

В экономике упадок, что на Донбассе, что в России – тоже от слабости.

Слабые люди не могут и не хотят проявлять инициативу и действовать, они плывут по течению, и рано или поздно это течение доставляет их в ад.

И этот ад – их собственный выбор. Это ад – обязательная точка назначения.

Потому что иначе нельзя. Если слабаки будут плодиться и размножаться – погибнет все живое.

Скоро такое же ДЛНР будет по всей России. Это неизбежно, потому что слабые люди – деградируют.

Китай заберет себе земли Сибири, потому что китайцы хотят жить и действовать, а россияне хотят бухать и вставать с колен. Так кто миру ценнее? Кому должны достаться ресурсы? Тому, кто будет созидать, а не пропивать.

Потому Донбасс и тянет в русский мир, вопреки всякой логике и смыслу. Потому что русский мир – это мир слабаков. Слабакам нужен царь или пахан, который утрет им сопли, поднимет с колен, даст зарплату и пенсию, защитит от пиндосов и поведет их в светлое будущее.

Недавно вся сеть потешалась над кучей г*вна, в одном из российских домов. Обвиняли в этом г*вне Путина. А при чем тут Путин? Они что без Путина не могут отремонтировать свой дом? Я вам отвечу – не могут. Им нужен Путин, чтобы убрать г*вно за собой же.

Украине стоит помнить, что, спасая слабый Донбасс мы не делаем хорошо ни себе, ни им. Нужно бороться за территорию, но бороться за людей не нужно. Не нужно потому что это бесполезно.

Слабый должен погибнуть. В дикой природе именно так. Слабые там погибают. Донбасс в своем нынешнем виде должен умереть. И Украине нет никакой необходимости тянуть с собой мертвеца в будущее.

И да, их ненависть к Украине - от слабости тоже. И поэтому перевоспитать или переубедить эту ненависть - не получится.

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