На українських олігархів очікує доля Фірташа

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Фірташ

Незабаром замість олігархових лакеїв в українській політиці з'являться розумні хлопчики і дівчатка, яких американці навчать займатися політикою по-американськи

Мовою оригіналу

Когда-то я назвал наших олигархов «помойными котами», которых уберут со сцены США. По украинским меркам они конечно не «помойные коты», а породистые котяры, но на мировом уровне именно коты, и именно помойные. Не будь войны, никто бы не стал их трогать, они бы спокойно коротали свой век и грабили бы Украину еще пару десятилетий. Но война, это серьезный ускоритель процессов, и процесса деолигархизации в том числе. Всех, кто не будет слушаться дядю Сэма приберут как Фирташа, а награбленное ими американцы заберут себе, как гонорар за работу их финансовой разведки, ну и кое-что перепадет Украине, если не будет жевать сопли.

Эра олигархии в Украине подходит к концу. Скоро вместо олигарховых лакеев в украинской политике появятся умненькие мальчики и девочки, с хорошим английским, которых американцы научат заниматься политикой по-американски. Не воровать, быть лицемерными до тошноты и говорить очень правильные и пафосные слова. Терпи Хунта! Уже скоро из-за туч над Украиной выглянет американское солнышко.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»