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    Думки вголос

    Україні не потрібні донбаські та кримські зрадники

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 10:40
    • Розсилка

    Коли Україна таки повстане і ми повернемо свої території, вся та вата має заслужити громадянство, а не отримати його на халяву, як вони звикли

    Дуже часто доводиться читати, що для того, щоб кримські та донбаські зрадники захотіли назад в Україну, ми маємо побудувати тут сучасну та дуже привабливу країну. Ми її, безумовно, побудуємо, я в це вірю, але навіщо вони нам тоді потрібні? Прийти на все готове, як у тій казці, де персонаж води не носив та борошна не молов, а прийшов вже на готові пиріжки?

    Одна справа - східні німці та північні корейці, яких тримали силою у ярмі та зовсім інша справа, коли в рабство біжать добровільно, зраджуючи Україну.

    Тож, коли Україна таки повстане і ми повернемо свої території, вся та вата має заслужити громадянство, а не отримати його на халяву, як вони звикли.

    А ті, хто служив окупанту – взагалі ніколи його не отримають.

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    Байдуже, чи захочуть вони повертатися в Україну чи ні.

    Ми повертаємо території, а до зрадників і вати ставимося вимушено гуманно та дозволимо їм жити на наших землях з «вовчим квитком замість паспорту». Паспорт – то для Громадян. А з них які громадяни?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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