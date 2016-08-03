Україні не потрібні донбаські та кримські зрадники

Олексій Заводюк Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

Олексій Заводюк

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли Україна таки повстане і ми повернемо свої території, вся та вата має заслужити громадянство, а не отримати його на халяву, як вони звикли

Дуже часто доводиться читати, що для того, щоб кримські та донбаські зрадники захотіли назад в Україну, ми маємо побудувати тут сучасну та дуже привабливу країну. Ми її, безумовно, побудуємо, я в це вірю, але навіщо вони нам тоді потрібні? Прийти на все готове, як у тій казці, де персонаж води не носив та борошна не молов, а прийшов вже на готові пиріжки?

Одна справа - східні німці та північні корейці, яких тримали силою у ярмі та зовсім інша справа, коли в рабство біжать добровільно, зраджуючи Україну.

Тож, коли Україна таки повстане і ми повернемо свої території, вся та вата має заслужити громадянство, а не отримати його на халяву, як вони звикли. А ті, хто служив окупанту – взагалі ніколи його не отримають. Читайте також «Русская весна» була соціальним ліфтом для маргіналів 3 Серпня, 2016, 20:15 Байдуже, чи захочуть вони повертатися в Україну чи ні. Ми повертаємо території, а до зрадників і вати ставимося вимушено гуманно та дозволимо їм жити на наших землях з «вовчим квитком замість паспорту». Паспорт – то для Громадян. А з них які громадяни?

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»