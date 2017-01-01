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    Думки вголос

    Варварів не добивають, бо без них буде нецікаво

    • Олексій Заводюк

      Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    • Сьогодні, 19:28
    • Розсилка
    Вінстон Черчилль
    Вінстон Черчилль

    Зібравши сили і волю в кулак, цивілізація б'є варварів, але не до кінця. Просто влаштовує їм показове шмагання і примушує до миру.

    Мовою оригіналу

    Мир ходит по кругу, обыгрывая одни и те же модели. Меняются только декорации и актеры.

    После каждой войны цивилизация расхолаживается, люди хотят жить и отдыхать, не думать об угрозах и проблемах. Битые варвары зализывают раны и вынашивают планы мести. Слабаки всегда вынашивают планы мести. Им обязательно нужно отомстить кому-то за свою слабость.

    Пока цивилизация отдыхает ей не нужны сильные лидеры, потому что сильные лидеры постоянно чего-то требуют, куда-то зовут, а хочется просто пожить и никуда не ходить.

    Варвары наоборот, после избиения, ищут сильных лидеров, чтобы отомстить и как правило находят. Сильный лидер подтягивает ресурсы, влюбляет в себя плебс, находит ресурсы и укрепив свои власть начинает потихонечку прощупывать противника.

    Сначала варвары как-бы случайно показывают клыки, но не встретив отпора начинают наглеть. И так продолжается до тех пор, пока варвары не разбудят спящую собаку и не доведут ее до нужной кондиции.

    Как только это происходит, цивилизация просыпается, спешно изыскивает сильных лидеров Черчиль / Рузвельт / Рейган / Тетчер / Коль и им подобных. Собрав силы и волю в кулак, цивилизация избивает варваров, но не до конца. Просто устраивает им показательную порку и принуждает к миру.

    И так повторяется из раза в раз, постоянно на протяжении всей истории человечества.

    До конца варваров не добивают, наверное, потому, что без них станет совсем уж не интересно и скучно жить.

    Джерело: блог Олексія Заводюка

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    історія
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