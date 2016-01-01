Аграрна партія набирає 11,65% на виборах об’єднаних тергромад

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Аграрна партія значно покращила свій результат порівняно з минулими місцевими виборами у жовтні 2015 року

На виборах до об’єднаних територіальних громад, що відбулися 18 грудня, за попередніми підрахунками, Аграрна партія набирає 11,65% голосів виборців у тих громадах, де брала участь у виборах.

За підсумками виборчих перегонів, 22,5% висуванців від партії отримають 212 депутатських мандатів. Таким чином, Аграрна партія входить до трійки лідерів цих виборів.

Найбільшу підтримку вона отримала у Хмельницькій області — 27,17%, у Сумській — 21,74%, у Миколаївській — 20,27%, у Кіровоградській — 19,44%, у Чернівецькій – 17,44%, у Запорізькій — 15,00%, у Херсонській — 14,41%, у Тернопільській — 13,16%, у Чернігівській — 12,50%, в Одеській — 10,42%, у Рівненській — 10,00%, у Вінницькій — 7,89%, у Луганській — 7,69%.

Аграрна партія значно покращила свій результат порівняно з минулими місцевими виборами у жовтні 2015 року, коли вдалося заручитися підтримкою 7,9% українців по всій Україні.