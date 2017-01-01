Скоцик назвав катастрофою для України децентралізацію, яку проводить уряд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Районні адміністрації ліквідовувати ніхто не хоче. Провладні партії розраховують, що вони забезпечать їм перемогу на виборах, - заявив поліітик

Децентралізація в урядовому виконанні приносить регіонам більше шкоди, ніж користі. Замість обіцяних «золотих гір» громади отримали «дірку від бублика». Щоб у країні відбулась реальна децентралізація, громадам потрібно: більше повноважень, можливість розпоряджатись всіма своїми ресурсами, включаючи водні, земельні, лісові, та право залишати в місцевих бюджетах більшу частину податків.

Про це заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик під час засідання новоствореної Ради партії з питань територіальної організації публічної влади.

«Днями я об’їздив новостворені громади в Сумській області і можу сказати: децентралізація в урядовому виконанні - це катастрофа. Можливості розпоряджатись ресурсами їм так і не дали. Медичних і освітніх субвенцій не вистачає. Додаткове ярмо наклали, а більшість податків продовжують забирати в Київ», - зазначив Віталій Скоцик.

У роботі Ради взяли участь експерти з місцевого самоврядування, представники органів місцевого самоуправління. Головою Ради став виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав Піцик.

«Реформа наштовхується на колосальний спротив. Є багато гравців, не зацікавлених у тому, щоб вона відбулась. Районні адміністрації ліквідовувати ніхто не хоче. Провладні партії розраховують, що вони забезпечать їм перемогу на виборах. Країні потрібне перезавантаження, бо поки що ми тільки продукуємо корупцію. А альтернативи децентралізації насправді немає», - зазначив Мирослав Піцик.

Експерти наводять цифри: з понад 11,5 тисяч громад спроможними повноцінно діяти в Україні є лише 180. Вони мають ресурси і можуть повною мірою провадити місцеве самоврядування. У решті громад відбувається дублювання роботи органів державної влади. Тож обрані представники громад позбавлені можливості ухвалювати рішення і залежать від чиновників.

«Епопея з передачею права розпоряджатись землями за межами населених пунктів від наскрізь корумпованого держгеокадастру місцевим громадам тягнеться вже не один рік. На минулому тижні народні депутати проголосували за закони, які врегульовують повноваження органів місцевого самоуправління, але найважливіший для громад закон знову завис», - каже Людмила Костирьова, депутат Шевченківської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області.

В основі ефективності громад має лежати виробництво на території громади. Для підприємців повинні бути створені умови для роботи, - переконані експерти, - тоді будуть кошти на все інше.

На наступне засідання Ради буде винесено питання нових адміністративних округів. Після цього експерти Ради з питань територіальної організації публічної влади при Аграрній партії представлять власне бачення реформи децентралізації. Окрім цього, представники Ради планують проводити навчання для депутатів місцевих рад та старост в ОТГ.