У МОЗ розповіли, як отримати «доступні ліки»

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Щоб одержати медикаменти, насамперед необхідно взяти рецепт у лікаря

Із 1 квітня в Україні стартувала програма «Доступні ліки», за якою медпрепарати в аптеках можна отримати безкоштовно або з частковою доплатою.

Як розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, щоб одержати медикаменти, насамперед необхідно взяти рецепт у лікаря.

Такі препарати відпускатимуться лише в аптеках із позначкою «Доступні ліки».

Наразі програма розроблена лише для громадян, які хворіють серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу та бронхіальною астмою.

Раніше Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік безкоштовних ліків.

До слова, половина українців не може придбати необхідні ліки через високу ціну.