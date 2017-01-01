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    У МОЗ розповіли, як отримати «доступні ліки»

    • Сьогодні, 13:43
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    Щоб одержати медикаменти, насамперед необхідно взяти рецепт у лікаря

    Із 1 квітня в Україні стартувала програма «Доступні ліки», за якою медпрепарати в аптеках можна отримати безкоштовно або з частковою доплатою.

    Як розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, щоб одержати медикаменти, насамперед необхідно взяти рецепт у лікаря.

    Такі препарати відпускатимуться лише в аптеках із позначкою «Доступні ліки».

    Наразі програма розроблена лише для громадян, які хворіють серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу та бронхіальною астмою.

    Раніше Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік безкоштовних ліків.

    До слова, половина українців не може придбати необхідні ліки через високу ціну.

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