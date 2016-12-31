Агентство Fitch знизило рейтинг Приватбанку

Рейтинг Приватбанку відображає те, що державна підтримка банку була недостатньою

Агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Приватбанку з «ССС» до «RD» (обмежений дефолт). Про це, з посиланням на повідомлення агентства, передає «Дело».

В агентстві відзначають, що підставою для такого рішення стала заява Нацбанку про участь пов'язаних і незабезпечених кредиторів Приватбанку в рекапіталізації, шляхом конвертації зобов'язань банку в капітал.

Рейтинг Приватбанку відображає в тому числі, що державна підтримка була недостатньою, щоб запобігти втратам кредиторів, а тому на неї не можна покладатися в майбутньому.

«Остання точка зору, в свою чергу, відображає нестратегічний характер державної власності Приватбанку і обмежену здатність влади надавати підтримку в іноземній валюті в разі необхідності», - йдеться в заяві Fitch.

Нагадаємо, 19-21 грудня Фонд гарантування збільшив статутний капітал Приватбанку на 29,4 млрд грн (до 50,7 млрд грн) за рахунок примусової конвертації в акції банку вкладів пов'язаних осіб і обтяжених зобов'язань Приватбанку перед юридичними і фізичними особами, які не пов'язані з банком.