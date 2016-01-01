В Мінфіні підтвердили, що керівником націоналізованного Приватбанку стане Шлапак

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Олександр Шлапак

Кандидатура Олександра Шлапака розглядалася разом з іншими кандидатами, і зараз вже формується нова команда керівництва банку, повідомив міністр

Прийнято рішення підтримати кандидатуру екс-міністра фінансів Олександра Шлапака на посаду керівника державного банку Приватбанк. Про це сказав в ефірі «112 Україна» міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Дійсно обговорювалося декілька кандидатів. І тут важливо говорити не тільки про першу особу, а також і всю команду, яка буде керувати банком. Зараз вона формується. Дійсно, кандидатура Олександра Шлапака розглядалася разом з іншими кандидатами. І у принципі було прийнято рішення підтримати саме кандидатуру саме Олександра Віталійовича Шлапака з огляду на його досвід, з огляду на його репутацію у сфері фінансів і досвід у банківському секторі», - повідомив міністр.

Нагадаємо, як заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, рішення про націоналізацію Приватбанку є важливим для забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Як відомо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав рішення українського уряду націоналізувати Приватбанк.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.

Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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