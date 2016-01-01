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    Шлапак офіційно очолить «ПриватБанк» за два дні, - Гонтарева

    • 20 Грудня, 02:42
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    Менеджмент банку відсторонено, але він перебуває у кооперації із фондом гарантування вкладів

    Нове правління ПАТ «ПриватБанк» буде призначено за два дні. Про це сказала голова Національного банку Валерія Гонтарєва, повідомляє Укрінформ.

    «Менеджмент банку відсторонено, але він перебуває у кооперації із фондом гарантування вкладів. І за 2 дні буде призначено нове правління 100% державного банку ПриватБанк», – сказала Гонтарєва. 

    Нагадаємо, як заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, рішення про націоналізацію Приватбанку є важливим для забезпечення фінансової стабільності в Україні.

    Як відомо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав рішення українського уряду націоналізувати Приватбанк.

    Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку

    Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

    Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак

    Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.

    Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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