Нацбанк послабив гривню до 27,21 за долар

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Євро подорожчав на 3 копійки

НБУ послабив курс гривні Євро подорожчав на 3 копійки Національний банк України (НБУ) на 13 лютого 2017 року порівняно з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 27,21 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2720,6833 гривні за 100 доларів (+18,1690); 2891,8143 гривні за 100 євро (+2,2860); 4,6234 гривні за 10 рублів (+0,0447).

Крім того Finance.ua.повідомляє, що 10 лютого котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,2-27,25 гривні за долар.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,2-27,25 гривні;

Євро - 28,89-28,94 гривні;

Російський рубль - 0,4642-0,4655 гривні.

Повідомляється, що сьогодні вранці в обмінних пунктах курс долара в продажу знизився на 3 копійки - до 27,52 гривень, курс купівлі знизився на 3 копійки - до 27,03 гривень за долар.

Порівняно з даними 9 лютого, курс євро на продажу знизився на 7 копійок - до 29,50 гривень за євро.