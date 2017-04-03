Безкоштовне обстеження для киян: у графіку роботи пересувних флюорографів відбулися зміни

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Упродовж двох тижнів роботи пересувних флюорографів у столиці обстежено понад 740 осіб

Із 20 до 31 березня в рамках діагностично-профілактичної акції, присвяченої Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, за допомогою пересувних флюорографів обстежено 741 особу. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я КМДА.

Так, за результатами скрінінгових обстежень 9 осіб направлені в туберкульозні заклади, 28 – на лікування до лікарів-онкологів, пульмонологів, кардіологів і терапевтів.

Зважаючи на великий попит серед населення щодо таких мобільних обстежень і консультацій, прийнято рішення про виставлення додаткових консультативно-діагностичних пунктів.

У профільному департаменті закликають киян і гостей столиці уважно вивчити оновлений план-графік роботи пересувних флюорографів, визначитися з найбільш зручною адресою та пройти безкоштовне обстеження.

Графік роботи пересувних цифрових флюорографів: