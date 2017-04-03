Безкоштовне обстеження для киян: у графіку роботи пересувних флюорографів відбулися зміни
- Сьогодні, 10:58
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Упродовж двох тижнів роботи пересувних флюорографів у столиці обстежено понад 740 осіб
Із 20 до 31 березня в рамках діагностично-профілактичної акції, присвяченої Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, за допомогою пересувних флюорографів обстежено 741 особу. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я КМДА.
Так, за результатами скрінінгових обстежень 9 осіб направлені в туберкульозні заклади, 28 – на лікування до лікарів-онкологів, пульмонологів, кардіологів і терапевтів.
Зважаючи на великий попит серед населення щодо таких мобільних обстежень і консультацій, прийнято рішення про виставлення додаткових консультативно-діагностичних пунктів.
У профільному департаменті закликають киян і гостей столиці уважно вивчити оновлений план-графік роботи пересувних флюорографів, визначитися з найбільш зручною адресою та пройти безкоштовне обстеження.
Графік роботи пересувних цифрових флюорографів:
- 03.04.2017 – ТОВ «Явір-95», Оболонський р-н, вул. Тимошенка, 14-А;
- 04.04.2017 – ринок «Мостицький», Подільський р-н, пр-т Правди, 3-А.
- 04.04.2017 – ринок шпалерний ПрАТ ВКК «СТС», Святошинський р-н, вул. Зодчих, 74;
- 05.04.2017 – ринок шпалерний ПрАТ ВКК «СТС», Святошинський р-н, вул. Зодчих, 74;
- 06.04.2017 – торговельний майданчик «Вирлиця», Дарницький р-н, вул. Декабристів, 12/1;
- 06.04.2017 – ринок ТОВ ТВ «Борщагівський», Святошинський р-н, вул. Зодчих, 58-А;
- 07.04.2017 – ринок ТОВ ТВ «Борщагівський», Святошинський р-н, вул. Зодчих, 58-А;
- 07.04.2017 – ринок «Виноградар», Подільський р-н, вул. В. Порика, 2;
- 12.04.2017 – ТОВ «НІСЕК» ринок «Позняки», Дарницький р-н, вул. Ревуцького, 12/1;
- 18.04.2017 – ТОВ «Печерський ринок», Печерський р-н, Печерська площа, 1;
- 19.04.2017 – КП «Житній ринок», Подільський р-н, вул. Верхній Вал, 16;
- 20.04.2017 – Департамент соціальної політики КМДА, Солом’янський р-н, просп. Космонавта Комарова, 7;
- 21.04.2017 – Департамент соціальної політики КМДА, Солом’янський р-н, просп. Космонавта Комарова, 7.