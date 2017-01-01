Герой парковки ледь не збив собаку та погрожував пішоходам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поведінка чергового «героя парковки«, який мало не збив собаку, обурило жителів столиці.

Про це повідомив користувач в співтоваристві «ДТП і НП» в соціальній мережі.

«Дана істота (водій автомобіля Suzuki Grand Vitara номерний знак АА9027РЕ), заїжджаючи на тротуар з пішохідного переходу, ледь не задавив собаку, припаркував свій автомобіль на тротуарі», - заявив розгніваний киянин.

«Паркуну» зробили зауваження, на що він почав огризатися й втік у парадне. Очевидець хамської поведінки водія подзвонив у поліцію та вирішив дочекатися приїзду правоохоронців. Через 20 хвилин він побачив того самого водія, який поїхав по тротуару.

Фото: vk.com/kyiv_today

За словами киянина, за ним йшли люди з дитячою коляскою, а перед авто - жінка похилого віку з милицею. Очевидець вирішив відобразити цей момент на камеру. Водій, побачивши це, вискочив з машини та почав погрожувати, що відбере телефон. Однак, у нього нічого не вийшло. Після чого «паркун» сів в іномарку, рушив з місця й зачепив киянина, попутно зневажив.

За словами користувача, на той момент пройшло 40 хвилин з моменту, як він подзвонив у поліцію. Людина вирішила знову набрати «102», де йому заявили, що на місце події приїде патруль.



