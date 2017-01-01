У Маріуполі розбилося авто з військовими: один боєць загинув на місці
- Сьогодні, 09:11
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ДТП
Військового, який вижив у ДТП, відправили до лікарні у тяжкому стані
У Маріуполі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох військовослужбовців ЗС України.
Про це повідомив прес-центр АТО.
«Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням», - йдеться в повідомленні.
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Внаслідок ДТП один військовослужбовець загинув на місці. Другий військовослужбовець доставлений до лікарні швидкої медичної допомоги м. Маріуполь у важкому стані.
З метою з’ясування причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди триває розслідування.