Київпастранс катає киян з вітерцем у 15-градусний мороз

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Громадський транспорт столиці

Водій автобуса забув закрити двері.

Сьогодні в Києві, коли на вулиці 15-градусний мороз, водій автобусного маршруту №90 катав пасажирів з вітерцем.

На одній із зупинок, під час руху автобусу від станції метро «Святошин», водій здійснивши висадку/посадку пасажирів вирушив у путь, не зачинивши середні двері автобуса. Цей момент зафіксував кореспондент «Главкома».

Наш терплячий народ, швидше за все їхав би так всю дорогу, але мороз дав про себе знати дуже швидко. Обурені пасажири почали кричати водієві, щоб той закрив двері.

Нагадаємо, що згідно з ч.1 п. 149 «Правил надання послуг пасажирський автомобільного транспорту» водію автобуса забороняється починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до повної зупинки автобуса.