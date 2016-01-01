Кличко: Київ виконав усі зобов’язання стосовно проведення «Євробачення-2017»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Усі зобов’язання, які Київ узяв на себе щодо підготовки до проведення «Євробачення-2017», місто виконало. Про це київський міський голова Віталій Кличко заявив під час засідання організаційного комітету з питань підготовки та проведення «Євробачення у Києві

«У нас залишилося не так багато часу до пісенного конкурсу, тому ми повинні якомога ефективніше працювати, щоб провести його на найвищому рівні, – зазначив Кличко. – Усі зобов’язання, яке взяло на себе місто, ми виконали. Але ми також зобов’язані допомагати у підготовці до проведення «Євробачення» усіма можливими засобами, адже до Києва, за нашими підрахунками, приїде понад 20 тисяч гостей з усієї Європи, і ми повинні презентувати столицю якнайкраще», – зауважив міський голова.