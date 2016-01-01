Кличко: Київ виконав усі зобов’язання стосовно проведення «Євробачення-2017»
- Сьогодні, 12:02
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Усі зобов’язання, які Київ узяв на себе щодо підготовки до проведення «Євробачення-2017», місто виконало. Про це київський міський голова Віталій Кличко заявив під час засідання організаційного комітету з питань підготовки та проведення «Євробачення у Києві
«У нас залишилося не так багато часу до пісенного конкурсу, тому ми повинні якомога ефективніше працювати, щоб провести його на найвищому рівні, – зазначив Кличко. – Усі зобов’язання, яке взяло на себе місто, ми виконали. Але ми також зобов’язані допомагати у підготовці до проведення «Євробачення» усіма можливими засобами, адже до Києва, за нашими підрахунками, приїде понад 20 тисяч гостей з усієї Європи, і ми повинні презентувати столицю якнайкраще», – зауважив міський голова.
Кличко наголосив, що цього року Київ з міського бюджету виділив 50 мільйонів гривень на підготовку до проведення конкурсу. «У бюджеті на наступний рік передбачено ще 150 мільйонів на підготовку до «Євробачення-2017», – додав Кличко.
Під час наради представники оргкомітету також обговорили питання безпеки гостей під час проведення пісенного конкурсу, питання розміщення промоматеріалів Києва як господаря «Євробачення-2017», а також ухвалили офіційне рішення про визначення Міжнародного виставкового центру на Броварському проспекті місцем проведення конкурсу.
Також під час наради Віталій Кличко після пропозиції членів оргкомітету дав доручення першому заступнику голови КМДА Геннадію Плісу вивчити можливість на час проведення конкурсу підключити телефонний номер 112, який відомий європейцям як екстрений, до служби 103.