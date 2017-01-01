На Борщагівці кияни смажили шашлики в урні (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Їжа зі сміття

Киянин Олександр Глущенко опублікував фото того, як місцеві жителі сміттєву урну пристосували під мангал і смажать в ній шашлики.

«Святошинсько-борщагівська богема до травневих готова», - підписав автор фото.

Раніше «Главком» розповідав, якою була столиця України у великодню ніч.

Зі святом Великодня українців привітав Президент України Петро Порошенко.

«Щиро вітаю вас із святом свят для українців та для всіх християн світу – Великоднем. Особливо приємно, що Христос об’єднує усіх: цього року православні, греко-католики, римо-католики та протестанти відзначають цю величезну подію в один день. Як писав святий Іван Золотоустий: «Воскрес Христос, і зруйновано смерть. Воскрес Христос, і впали демони. Воскрес Христос, і радуються ангели. Воскрес Христос, і життя живе», - привітав Порошенко.