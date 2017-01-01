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    На Борщагівці кияни смажили шашлики в урні (фото)

    • Сьогодні, 08:00
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    Їжа зі сміття

    Киянин Олександр Глущенко опублікував фото того, як місцеві жителі сміттєву урну пристосували під мангал і смажать в ній шашлики.

    «Святошинсько-борщагівська богема до травневих готова», - підписав автор фото.

    Раніше «Главком» розповідав, якою була столиця України у великодню ніч.

    Зі святом Великодня українців привітав Президент України Петро Порошенко.

    «Щиро вітаю вас із святом свят для українців та для всіх християн світу – Великоднем. Особливо приємно, що Христос об’єднує усіх: цього року православні, греко-католики, римо-католики та протестанти відзначають цю величезну подію в один день. Як писав святий Іван Золотоустий: «Воскрес Христос, і зруйновано смерть. Воскрес Христос, і впали демони. Воскрес Христос, і радуються ангели. Воскрес Христос, і життя живе», - привітав Порошенко. 

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