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    Порошенко привітав українців з Великоднем: згадав полеглих і живих

    • Сьогодні, 05:21
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    Президент попросив згадати всіх героїв, полеглих за Україну

    Президент України Петро Порошенко привітав громадян України з Великоднем. Про це повідомляє прес-служба президента України.

    «Щиро вітаю вас із святом свят для українців та для всіх християн світу – Великоднем. Особливо приємно, що Христос об’єднує усіх: цього року православні, греко-католики, римо-католики та протестанти відзначають цю величезну подію в один день. Як писав святий Іван Золотоустий: «Воскрес Христос, і зруйновано смерть. Воскрес Христос, і впали демони. Воскрес Христос, і радуються  ангели. Воскрес Христос, і життя живе», - привітав Порошенко. 

    Президент попросив згадати всіх героїв, полеглих за Україну.

    «Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудемо згадати всіх героїв, полеглих за Україну. І особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто сьогодні захищає Україну» , - написав Порошенко.

    Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко у Великодню ніч відвідали кілька християнських храмів Києва та взяли участь у святкових богослужіннях.

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