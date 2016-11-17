Порошенко привітав українців з Великоднем: згадав полеглих і живих

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Президент попросив згадати всіх героїв, полеглих за Україну

Президент України Петро Порошенко привітав громадян України з Великоднем. Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Щиро вітаю вас із святом свят для українців та для всіх християн світу – Великоднем. Особливо приємно, що Христос об’єднує усіх: цього року православні, греко-католики, римо-католики та протестанти відзначають цю величезну подію в один день. Як писав святий Іван Золотоустий: «Воскрес Христос, і зруйновано смерть. Воскрес Христос, і впали демони. Воскрес Христос, і радуються ангели. Воскрес Христос, і життя живе», - привітав Порошенко.

Президент попросив згадати всіх героїв, полеглих за Україну.

«Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудемо згадати всіх героїв, полеглих за Україну. І особливо уклінно прошу Божої ласки для кожного, хто сьогодні захищає Україну» , - написав Порошенко.

Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко у Великодню ніч відвідали кілька християнських храмів Києва та взяли участь у святкових богослужіннях.