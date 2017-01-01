Правоохоронці виявили в квартирі столичної багатоповерхівки наркопритон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У столиці в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом утримання наркопритону.

Прокуратурою спільно з працівниками Нацполіції проведено обшук в квартирі в одній з багатоповерхівок Оболонського району столиці, в якій зловмисники організували нарколабораторію.

За результатами проведених слідчих дій в помешканні виявлено та вилучено обладнання, за допомогою якого здійснювалось виготовлення психотропної речовини, 35 прозорих поліетиленових крафт-пакетиків з вмістом схожим на амфетамін, а також прекурсори, що використовувались для виготовлення даної психотропної речовини.

Наразі вилучені речі та зразки психотропних речовин скеровані для проведення дактелоскопічних, генетично-молекулярних та судово-хімічних експертиз, за результатами яких у разі наявності законних підстав винним особам буде повідомлено про підозру.

Досудове розслідування триває.