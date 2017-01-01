Правоохоронці виявили в квартирі столичної багатоповерхівки наркопритон
- Сьогодні, 18:07
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У столиці в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом утримання наркопритону.
Прокуратурою спільно з працівниками Нацполіції проведено обшук в квартирі в одній з багатоповерхівок Оболонського району столиці, в якій зловмисники організували нарколабораторію.
Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
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За результатами проведених слідчих дій в помешканні виявлено та вилучено обладнання, за допомогою якого здійснювалось виготовлення психотропної речовини, 35 прозорих поліетиленових крафт-пакетиків з вмістом схожим на амфетамін, а також прекурсори, що використовувались для виготовлення даної психотропної речовини.
Наразі вилучені речі та зразки психотропних речовин скеровані для проведення дактелоскопічних, генетично-молекулярних та судово-хімічних експертиз, за результатами яких у разі наявності законних підстав винним особам буде повідомлено про підозру.
Досудове розслідування триває.