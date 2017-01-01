  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Правоохоронці виявили в квартирі столичної багатоповерхівки наркопритон

    • Сьогодні, 18:07
    • Розсилка

    У столиці в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом утримання наркопритону.

    Прокуратурою спільно з працівниками Нацполіції проведено обшук в квартирі в одній з багатоповерхівок Оболонського району столиці, в якій зловмисники організували нарколабораторію.
     
    За результатами проведених слідчих дій в помешканні виявлено та вилучено обладнання, за допомогою якого здійснювалось виготовлення психотропної речовини, 35 прозорих поліетиленових крафт-пакетиків з вмістом схожим на амфетамін, а також прекурсори, що використовувались для виготовлення даної психотропної речовини.
     
    Наразі вилучені речі та зразки психотропних речовин скеровані для проведення дактелоскопічних, генетично-молекулярних та судово-хімічних експертиз, за результатами яких у разі наявності законних підстав винним особам буде повідомлено про підозру.
     
    Досудове розслідування триває.
    Читайте також
    кримінал наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ