Сьогодні в столиці очікується невеликий сніг та ожеледиця на дорогах

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За прогнозом Українського гідрометцентру, 11 січня в столиці очікується хмарна погода. Невеликий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу.

Столична влада закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста.

Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Комунальники нагадують про прохання не паркувати приватні авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.

Нагадаємо, на дорогах Одещини заборонили рух автотранспорту. Також, на 11 січня по Одесі та області оголошено штормове попередження. Уночі і в першій половині дня в Одесі й області - сніг, заметіль, вітер північно-східний 15-20 м/с. З огляду на це Одеська мерія закликала мешканців максимально обмежити переміщення і поїздки по місту, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок.