У будинках, де поцупили лічильники обліку тепла, протягом року встановлять нові

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Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення «Про вжиття заходів для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії машинних приміщень ліфтів у житлових будинках міста Києва».

Відповідно до рішення, у будинках, де були викрадені вузли обліку теплової енергії, місто спільно з ПАТ «Київенерго», встановлюватиме нові прилади протягом одного року з дня набрання чинності цього рішення.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради.

«У столиці є проблема викрадення обладнання машинних приміщень ліфтів та теплових лічильників з будинків. Станом на середину листопада було викрадено 423 прилади обліку теплової енергії. Найбільше у Святошинському районі — 155 лічильників. Як наслідок, у будинках, де були вкрадені прилади обліку, нарахування за послуги з централізованого опалення здійснюється за нормативами, а не виходячи з показників фактично використаної теплової енергії. Тому людям надходять захмарні платіжки», - зазначив депутат Київради Денис Москаль, який є суб'єктом подання відповідного рішення.

Проектом рішення передбачено підготувати зміни до Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури столиці на 2016-2020, передбачивши здійснення комплексу організаційно-технічних заходів із монтажу систем охорони лічильників та обладнання машинних приміщень ліфтів у багатоквартирних будинках, які перебувають у сфері управління райдержадміністрацій, ОСББ та ЖБК. Також відповідні установи та організації мають розробити механізм плати за утримання та обслуговування цих систем.

Рішення підтримали 62 депутати.