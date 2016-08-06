У Києві 15-річний хлопець на скутері врізався в автівку і загинув

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Фото: espreso.tv ДТП зі скутеристом

Пасажиру скутера пощастило – у нього був шолом

На першому шлюзі дачного масиву Осокорки у Києві скутер лоб у лоб врізався в автомобіль «Шкода Октавія», водій скутера загинув. Про це повідомляє «Еспресо».

Унаслідок зіткнення пасажир скутера отримав подряпини, от а водій у важкому стані був госпіталізований - в нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму. Пізніше водій скутера помер в реанімації бориспільської районної лікарні.

Скутеристами виявилися школярі віком 15-то років. За словами пасажира, його товариш нещодавно виміняв цей скутер на Iphone5, і ані прав, або інших документів у нього не було. Також він повідомив, що в момент аварії вони саме входили у поворот і не розрахували швидкість, рухаючись приблизно 50-60 кілометрів на годину. Пасажиру скутеру водій віддав свій шолом (це і врятувало хлопцеві життя), а сам був без захисту.