У Києві горів швидкісний трамвай (фото)

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фото: dtp.kiev.ua Загоряння швидкісного трамвая

Загоряння гасили вогнегасниками

2 травня, у Києві на маршруті швидкісного трамвая сталося раптове загоряння одного з вагонів.

Про це інформує dtp.kiev.uа , повідомляє « Главком ».

Також повідомляється, що пожежу вдалося оперативно загасити. Рух трамваїв при цьому був тимчасово зупинений.

Раніше «Главком» повідомляв про ще дві жахливі події, які сталися у святкові дні.

Так, 1 травня на столичній Борщагівці згоріла квартира, в якій знаходились діти віком 2 і 4 року.

2 травня на проспекті Перемоги таксі врізалося в опору Повітрофлотського шляхопроводу. Водій загинув на місці, пасажира доставлено до лікарні.