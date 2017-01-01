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    У Києві горів швидкісний трамвай (фото)

    • Сьогодні, 07:04
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    Загоряння швидкісного трамвая
    фото: dtp.kiev.ua
    Загоряння швидкісного трамвая

    Загоряння гасили вогнегасниками

    2 травня, у Києві на маршруті швидкісного трамвая сталося раптове загоряння одного з вагонів. Про це інформує dtp.kiev.uа, повідомляє «Главком».

    Також повідомляється, що пожежу вдалося оперативно загасити. Рух трамваїв при цьому був тимчасово зупинений.

    Раніше «Главком» повідомляв про ще дві жахливі події, які сталися у святкові дні.

    Так, 1 травня на столичній Борщагівці згоріла квартира, в якій знаходились діти віком 2 і 4 року.

    2 травня на проспекті Перемоги таксі врізалося в опору Повітрофлотського шляхопроводу. Водій загинув на місці, пасажира доставлено до лікарні.

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    У Києві горів швидкісний трамвай (фото)
    У Києві горів швидкісний трамвай (фото)
    У Києві горів швидкісний трамвай (фото)
    У Києві горів швидкісний трамвай (фото)

    таксі діти водій
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