У Києві показали виставу за культовою повістю Миколи Гоголя

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У столиці вкотре показали виставу Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом». Щоправда, у незвичному форматі

Долю головних героїв культової повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом» знає, напевно, кожен. Дійових осіб модернізують, створюють сучасне оформлення, декорації.

Актори театру «Маскам Рад» вирішили обійтися без сцени. Проте режисер Інна Гончарова, переконана: класика таких втручань не потребує.

«Ми намагалися зробити цю виставу максимально близькою до тексту Гоголя, і це її особливість, ми намагалися зберегти мову, стиль між українською та російською мовами», – розповіла режисер вистави «Ніч перед Різдвом» Інна Гончарова.

Передноворічна Диканька милує око і дорослих, і дітлахів. А герої з українського села давно стали невід'ємною частиною зимових свят.

З цією виставою трупа неодноразово гастролювала за кордоном, побувала у Польщі та Болгарії та всюди збирала аншлаги.

Джерело: 24 канал