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    У Києві серед білого дня циганка-ворожка вихопила з рук перехожої гроші

    • Вчора, 22:19
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    Циганка-зловмисниця вихопила гроші з рук дівчини, яка відмовила їй у «ворожінні» та спробувала з ними втекти.

    Це оперативне відео столичної поліції. Центр міста. До молодої дівчини, яка щойно вийшла з крамниці, підходить циганка. Пропонує поворожити. Почувши відмову, зловмисниця силоміць вихоплює гроші.

    Поки дівчина кличе на допомогу, ворожка зі своїми знайомими намагаються утекти. Зловмисницю затримали за кілька кварталів. Вже у райвідділку, вона намагається переконати поліцейських, мовляв, дівчина сама запропонувала їй гроші.

    Тепер горе-ворожці загрожує до 4 років в'язниці. Пограбування під прикриттям ворожіння – звичний метод злодіїв, кажуть у поліції. Інколи шахраям вдається навіть проникнути у житло жертви.

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    Наприклад, кілька місяців тому ворожка винесла з квартири львів'янки добра майже на 300 тисяч гривень.

    Джерело: 24 канал

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    кримінал
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