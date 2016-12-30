У Києві серед білого дня циганка-ворожка вихопила з рук перехожої гроші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Циганка-зловмисниця вихопила гроші з рук дівчини, яка відмовила їй у «ворожінні» та спробувала з ними втекти.

Це оперативне відео столичної поліції. Центр міста. До молодої дівчини, яка щойно вийшла з крамниці, підходить циганка. Пропонує поворожити. Почувши відмову, зловмисниця силоміць вихоплює гроші.

Поки дівчина кличе на допомогу, ворожка зі своїми знайомими намагаються утекти. Зловмисницю затримали за кілька кварталів. Вже у райвідділку, вона намагається переконати поліцейських, мовляв, дівчина сама запропонувала їй гроші.

Тепер горе-ворожці загрожує до 4 років в'язниці. Пограбування під прикриттям ворожіння – звичний метод злодіїв, кажуть у поліції. Інколи шахраям вдається навіть проникнути у житло жертви.

Наприклад, кілька місяців тому ворожка винесла з квартири львів'янки добра майже на 300 тисяч гривень.

Джерело: 24 канал