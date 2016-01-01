У столиці сумчанин продав чоловікові підроблені долари

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У Києві поліцейські затримали сумчанина з підробленою валютою

26-річний молодий чоловік намагався продати жителю Київської області 300 доларів США, які викликали сумнів.

Близько 18:00 співробітники Печерського управління поліції отримали інформацію про те, що невідомий чоловік продав 30-річному чоловікові іноземну валюту, яка мала ознаки підробки. За кілька хвилин правоохоронці встановили: чоловіки заздалегідь домовилися про зустріч біля будинку на проспекті Перемоги.

На умовах вигідного курсу 26-річний уродженець Сумщини продав три купюри номіналом по 100 доларів США. Але коли покупець отримав і розглянув їх, то зрозумів, що його обдурили, і викликав поліцію.

Підозрілі купюри вилучили і відправили на експертизу. За даним фактом слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку або голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Зараз поліція встановлює обставини, за яких у сумчанина з'явилися підроблені купюри, і їхню кількість. Якщо зібрані речові докази вкажуть на кримінальний умисел молодої людини, то йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Джерело: Сегодня