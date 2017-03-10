Жертвою війни забудовника і киянина стала колекція рідкісних птахів. Їх отруїли

Дмитро Пигида



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жахлива трагедія сталася в стлоиці

Мовою оригіналу

На Лукьяновке за кинотеатром Киевская Русь есть двухэтажный дом, который в 1913 году построил козак Черниговской губернии. Его внук – потомственный козак, инженер Юрий Руголь с 15 лет собирает свою коллекцию птиц: утки, фазаны, журавли, павлины. До недавнего времени его коллекция насчитывала почти 50 голов и была редкостна в мировых масштабах (привлекала внимание как украинцев, так и иностранцев). До недавнего времени. Потом по линии забора построили высотку и в результате получилось желто-коричневое недоразумение с огромный логотипом застройщика (на фото).

С пятницы 10.03.2017 Юрий Руголь устроил PR акцию – выложил 20 отравленных птиц (на фото). До этого около 10 птиц загрызли собаки. Выводы делайте сами: кто мог сыпать отравленное зерно во двор, кто мог запускать ночью во двор собак, которые давили птицу. Это вопросы к обществу. Но вот металлический козырек над домиком Руголя сварил застройщик (на фото). По слов деда, цель козырька – защитить новостройку от пожара, когда соседний двухэтажный дом будет гореть.

Я не смог пройти мимо этой экспозиции и призываю Вас по возможности придать информационный резонанс этой истории, потому что общество – это мы.

Ну или можете сходить посмотреть животных с разных уголков мира для разнообразия. Они еще не разложились. Можно и с детками прийти - дед расскажет какая откуда абсолютно бессплатно.

Джерело: блог Дмитра Пигиди