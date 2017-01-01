  1. Головна
  2. Київ
  3. Відео
    Відео

    Затори, аварії, заборона в'їзду: столиця страждає від сильного снігопаду

    • Сьогодні, 11:31
    • Розсилка
    Снігопад у Києві
    Снігопад у Києві

    Аналітичні джерела оцінюють затори на вулицях Києва у 10 балів.

    На всіх в'їздах до столиці обмежили рух габаритного транспорту. У місті сталося вже близько 10 аварій. Попри зусилля комунальників дороги натепер заледве проїзні.

    Нагадаємо, попри негоду аеропорти «Київ» та «Бориспіль» працюють за розкладом.

    Дивіться також фоторепортаж: Київ у сніговій пастці. Апокаліптичні фото столиці України

    Джерело: ТСН
    Читайте також
    ДТП прогноз погоди Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ