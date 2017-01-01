Затори, аварії, заборона в'їзду: столиця страждає від сильного снігопаду
- Сьогодні, 11:31
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Снігопад у Києві
Аналітичні джерела оцінюють затори на вулицях Києва у 10 балів.
На всіх в'їздах до столиці обмежили рух габаритного транспорту. У місті сталося вже близько 10 аварій. Попри зусилля комунальників дороги натепер заледве проїзні.
Нагадаємо, попри негоду аеропорти «Київ» та «Бориспіль» працюють за розкладом.
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Джерело: ТСН