Еколог назвав причину густого туману і смороду в столиці

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Фото Українська правда

Густий туман взимку – не таке вже й рідкісне явище

Туман, який зранку побачили жителі столиці – це смог, який виник через танення снігу. Про це «Главкому» розповів директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

«Що таке смог? Це туман, насичений вихлопними газами. Зимою в безвітряні дні таке може бути – тане сніг, відбуваються випаровування», - зазначив він.

За словами еколога, густий туман взимку – не таке вже й рідкісне явище.

«Такі тумани можуть бути. Адже температура повітря не дуже низька, а вдень повітря прогрівається до плюсової. Тумани можуть бути і за умов більш низьких температур», - додав він.

Як пояснив Борейко, сморід, який відчувають кияни, виникає через вихлопні гази, смоли, якими насичується вологе повітря.

Як повідомлялось, в КМДА переконують, що жодних перевищень вмісту чадних газів у повітрі не спостерігається.