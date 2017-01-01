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    Еколог назвав причину густого туману і смороду в столиці

    • Сьогодні, 11:05
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    Фото Українська правда

    Густий туман взимку – не таке вже й рідкісне явище

    Туман, який зранку побачили жителі столиці – це смог, який виник через танення снігу. Про це «Главкому» розповів директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

    «Що таке смог? Це туман, насичений вихлопними газами. Зимою в безвітряні дні таке може бути – тане сніг, відбуваються випаровування», - зазначив він.

    За словами еколога, густий туман взимку – не таке вже й рідкісне явище.

    «Такі тумани можуть бути. Адже температура повітря не дуже низька, а вдень повітря прогрівається до плюсової. Тумани можуть бути і за умов більш низьких температур», - додав він.

    Як пояснив Борейко, сморід, який відчувають кияни, виникає через вихлопні гази, смоли, якими насичується вологе повітря.

    Як повідомлялось, в КМДА переконують, що жодних перевищень вмісту чадних газів у повітрі не спостерігається.

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