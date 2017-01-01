  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Переможці другого півфіналу Євробачення-2017 провели жеребкування

    • Сьогодні, 02:55
    • Розсилка

    11 травня стали відомі імена переможців другого півфіналу Євробачення-2017

    Стало відомо, в якій частині фіналу виступлять учасники переможців другого півфіналу Євробачення-2017.

    Про це свідчить відеотрансляція прес-конференції учасників.

    Учасники, які сьогодні стали фіналістами конкурсу, виступлять у наступній частині шоу:

    • Болгарія - 2 частина
    • Білорусь -1 частина
    • Хорватія - 1 частина
    • Угорщина - 1 частина
    • Данія - 1 частина
    • Ізраїль - 1 частина
    • Румунія - 2 частина
    • Норвегія - 2 частина
    • Нідерланди - 1 частина
    • Австрія - 1 частина.

    Нагадаємо, у Києві за результатами другого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися останні фіналісти.

    За результатами першого півфіналу «Євробачення-2017»  у фінал вийшли 10 учасників.

    Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.

    Євробачення Румунія жеребкування Норвегія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ