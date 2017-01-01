Переможці другого півфіналу Євробачення-2017 провели жеребкування
- Сьогодні, 02:55
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11 травня стали відомі імена переможців другого півфіналу Євробачення-2017
Стало відомо, в якій частині фіналу виступлять учасники переможців другого півфіналу Євробачення-2017.
Про це свідчить відеотрансляція прес-конференції учасників.
Учасники, які сьогодні стали фіналістами конкурсу, виступлять у наступній частині шоу:
- Болгарія - 2 частина
- Білорусь -1 частина
- Хорватія - 1 частина
- Угорщина - 1 частина
- Данія - 1 частина
- Ізраїль - 1 частина
- Румунія - 2 частина
- Норвегія - 2 частина
- Нідерланди - 1 частина
- Австрія - 1 частина.
Нагадаємо, у Києві за результатами другого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися останні фіналісти.
За результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» у фінал вийшли 10 учасників.
Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.