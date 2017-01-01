Старший брат рятує молодшого. Олексій Порошенко після скандалу з футболкою Russia вдягнув вишиванку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв / Главком Народний депутат Олексій Порошенко

Старший син президента прийшов у парламент у вишиванці

Старший син президента, народний депутат Олексій Порошенко прийшов до Верховної Ради у вишиванці. Таким чином він продемонстрував повагу до національного одягу та патріотичну позицію.

Як відомо, в Україні сьогодні (а взагалі – у кожний третій четвер травня) відзначають День вишиванки.

Нагадаємо, скандал із футболкою сина Порошенка розгорівся на початку травня. Завдяки однокласникам дітей президента в мережу потрапили фотографії з випускного альбому. На одній з них Михайло позує зі своїми друзями по хіп-хопу в футболці з написом Russia.

Одразу кілька блогерів, яких умовно пов’язують із Банковою, дійшли одного й того самого висновку: син президента України Петра Порошенка Михайло вдягнув футболку з написом Russia через свято Хелловін.

14 травня, під час великої прес-конференції, глава держави прокоментував інцидент. «Це фотокартка з приватного Instagram і вона стосується ночі на Хелловін, – розповів Петро Порошенко. – Це був вертеп. Хтось малювався чортом, хтось надів цю футболку».

«Проте, – додав гарант, – вважаю це неприйнятним. У мене була розмова з сином. Запевняю, я знайшов правильні слова, щоб він мене зрозумів».