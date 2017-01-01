Блогери з «пулу Банкової» пояснили, чому син Порошенка вдягнув футболку з написом Russia

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Михайло Порошенко (крайній зправа) у футболці з написом Russia

Блогери запевняють, що справа в Хелловіні і Михайло Порошенко так одягся, щоб зобразити «темні сили»

Одразу декілька блогерів, яких умовно пов’язують за Банковою, дійшли одного і того же висновку: син президента України Петра Порошенка Михайло вдягнув футболку з написом Russia через свято Хелловін.

Зокрема, блогер Яків Євгенович у Facebook зауважив, що фотографію Михайла з футболкою було опубліковано після цього свята.

«Ото дітиська смертями-шкілєтами повиряжалися, а наш пацанчік - сатаною. Сатаною в футболці з характерним триколором і свинособачою надпіссю. В «десяточку». Було з б чого істерику розганяти», - так він інтерпретував фотографію.

Ідентична версія і в політолога Павла Нусса.

«Фото сина Порошенка Михайла було зроблено для випускного альбому. Судячи з тематичного характеру цього знімка, кожен з учасників сесії зображував «темні сили», «сили зла». Мишко, як учасник дії, вибрав образ «Росія», тим самим продемонстрував своє бачення ролі цієї країни - агресора. Росія - зло для всього світу, і це добре розуміють тінейджери, особливо в Україні. Але в Кремлі «вміло» вирішили використати це фото в боротьбі з їхнім ворогом і нашим Президентом, подавши читачам знімок як зраду. На жаль, «наші» зрадойо*и підключилися до атаки, взявши участь в цій інформаційній війні. Але потуги пропаган*онов слабкі, тому, що українці в своїй більшості не піддались на ці маніпуляції, бо впевнені в тому, що Росія - «сила зла», і солідарні з Порошенко-молодшим, який переконаний у тому ж, - Росія зло! Або ті, хто критикує хлопця за цей образ на випускній фотозйомці, не згодні з цим твердженням», - пише він у Facebook.

Журналіст Вахтанг Кіпіані також вважає, що скандал з футболкою стався через Хелловін.

«Коли б в українців не було б карнавальної традиції перевдягатись у іншого - того самого вертепного «жида», не було б пластового куреня «Лісові чорти» тощо, коли б ми не знали, що таке Геловін, то міг би розділити експресію критиків «сина Порошенка» (с). Майка Russia - це і є карнавальний костюм чортівні. Хай той, хто не вважає сучасну РФ «царством тьми» - кине в нього камінь. Я цього не робитиму)», - написав він у Facebook.

Цікаво, що перед появою перших коментарів, які пов’язували поведінку Михайла Порошенка із Хелловіном, відомий своїми іронічно-саркастичними дописами блогер Іван Оберемко запропонував «порохоботам» саме так і пояснювати, чому син президента вдягнув футболку із написом Russia.

«Порохоботи, підказую: фото залите 6 листопада, менш ніж через тиждень після Хелловіну, хлопці вдягнені похмуро, а син Порошенка у футболку Росії, це все маскарад і проукраїнська позиція, бо у ніч всіх святих вдягаються у пекельні костюми, а що може бути пекельніше за футболку Росії? [Нічого] самі не можуть, […] ледарі», - написав Оберемко.

Нагадаємо, скандал із футболкою сина Порошенка розгорівся наприкінці минулого тижня. Завдяки однокласникам дітей президента в мережу потрапили фотографії з випускного альбому. На одній з них Михайло позує зі своїми друзями по хіп-хопу в футболці з написом Russia.