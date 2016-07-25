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    У «Батьківщині» визначили найслабкішого члена в уряді Гройсмана

    • Сьогодні, 05:59
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    <span>Звіт уряду Гройсмана у Раді може відбутися після травневих свят</span>
    Звіт уряду Гройсмана у Раді може відбутися після травневих свят

    Нардеп від «Батьківщини» дав оцінку роботі Кабміну

    Сергій Власенко, «Батьківщина», голова комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування в інтерв'ю «Главкому» заявив, що найслабший в уряді - прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

    «Це людина, яка мала би бути локомотивом цього, але ми маємо абсолютну непрофесійну людину, яка відверто займається пропагандою і піаром замість того, щоб робити певну «чорну» роботу», - зазначив нардеп.

    Він підкреслив, що уряд Гройсмана нічим не відрізняється від уряду колишнього прем'єра Арсенія Яценюка.

    «Коли нам в парламенті презентували Гройсмана, говорили, що от новий прем’єр буде проводити нову політику. Нічого нового. Прийшов, підвищив тарифи на газ, на електроенергію... І що ще зроблено? Уряд просто веде країну в абсолютно протилежному напрямку, ніж мав би вести», - заявив Власенко.

    Нагадаємо, звіт уряду Гройсмана у Раді може відбутися після травневих свят. Відповідно до календарного плану, наступне засідання парламенту заплановане на 16 травня.

    Поки ж уряд на чолі із наймолодшим в історії прем’єром продовжує працювати, «Главком» підбив підсумки роботи Кабміну за рік із провідними економістами та представниками різних парламентських фракцій.

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