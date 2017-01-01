У Мін’юсті кажуть, що за три місяці на поведінку торнадівців ніхто не скаржився



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент із торнадівцями у Лук'янівському СІЗО стався тоді, коли після повернення з суду вони виявили посилення режиму їхнього утримання в ізоляторі

Протягом останніх трьох місяців жодного повідомлення від адміністрації Лук'янівського СІЗО про неадекватну поведінку ув'язнених екс-бійців роти «Торнадо» до Мін'юсту не надходило.

Про це на брифінгу у четвер заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

«Я можу коментувати тільки той час, який я контролюю цей напрям, це три місяці: з Лук'янівського СІЗО не надходило жодного повідомлення щодо неадекватної поведінки бійців «Торнадо», – сказав він, відповідаючи на запитання про те, як поводяться екс-торнадівці у СІЗО.

Як повідомлялося, у ніч проти 12 січня стався конфлікт у Лук'янівському СІЗО. Один з колишніх бійців розформованої роти «Торнадо» дістав поранення. Зараз ведеться слідство, яке має встановити: поранив він себе сам чи поранили його. Інші торнадівці, які також перебувають у Лук'янівському СІЗО, вимагали від охорони, щоб йому надали невідкладну медичну допомогу. В результаті було влаштовано бунт, який невдовзі правоохоронці заспокоїли.

Раніше рота спеціального призначення «Торнадо» входила до структури МВС. У червні 2015 року було затримано вісьмох її бійців, у тому числі командира Руслана Онищенка, за звинуваченням у незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, їх катуванні, вбивствах і низці інших тяжких злочинів.

18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти «Торнадо». Наразі підрозділ ліквідовано, а його командира Онищенка та деяких бійців судять.