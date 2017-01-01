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    #22PushupChallenge: Парубій влаштував флешмоб у кабінеті

    • Сьогодні, 18:35
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    Андрій Парубій
    Андрій Парубій

    Спікер Верховної Ради передав естафету батальйону ім. генерала Кульчицького

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій приєднався до флешмобу #22PushupChallenge на підтримку ветеранів АТО.

    Відео, зняте в кабінеті, спікер виклав у Фейсбуці.

    «Прийняв виклик від Громадського руху "Чесно" та взяв участь у флешмобі #22pushupchallenge на знак солідарності з українськими воїнами-учасниками війни на Донбасі», - зазначив Парубій.

    Він передав естафету воїнам і ветеранам батальйону ім. генерала Кульчицького.

    Нагадаємо, раніше до флешмобу #22PushupChallenge долучилися секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, мер Києва Віталій Кличко, солдати й чиновники.

    Мета флешмобу #22PushupChallenge - привернути увагу до проблем ветеранів. Ідея флешмобу зародилася у США. За статистикою, щодня 22 ветерани закінчують життя самогубством через складнощі адаптації до мирного життя.

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