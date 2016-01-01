Адвокат Януковича викликав до суду поліцію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Сердюк

У суді оголосили перерву до приїзду поліції

Суддя Печерського районного суду Києва Ірина Литвинова, яка розглядає заяву захисту про відвід слідчої судді Тарасюк, котра розглядала кримінальне провадження щодо заочного засудження Януковича, залишила без розгляду заяву адвоката екс-президента Віталія Сердюка про свій відвід, після цього адвокат викликав до суду поліцію.

«Заяву захисника залишити без розгляду... Суддя вважає цю заяву зловживанням права на відвід з метою затягування процесу», – заявила суддя Ірина Литвин.

За словами адвоката Януковича Віталія Сердюка, таким рішенням суддя хоче скоїти злочин і винести свідомо неправосудне рішення.

Він пригрозив судді викликати наряд поліції для оформлення протоколу.

Суд почав заслуховувати думку прокурора щодо заяви про відвід слідчого судді Тарасюк. При цьому адвокат викликав наряд поліції.

Читайте також статтю: «Нагадування «Главкома»: Як крали у держави Межигір'я (ДОКУМЕНТИ)»