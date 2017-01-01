Адвокати Фірташа в США просять закрити справу проти олігарха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Фірташ

В обвинувальному висновку відсутній будь-який скоєний Фірташем незаконний акт, який мав місце в США або торкнувся США, аргументує адвокат

Адвокат українського бізнесмена Дмитра Фірташа екс-прокурор США Ден Уебб 9 травня направив клопотання судді суду Північного округу штату Іллінойс Ребеці Паллмайер (Rebecca Pallmeyer) про закриття справи, порушеної Міністерством юстиції США щодо його клієнта. Про це пише Chicago Tribune.

«В обвинувальному висновку відсутній будь-який скоєний Фірташем незаконний акт, який мав місце в США або торкнувся США», - аргументує свою позицію захисник українського бізнесмена, згідно з даними видання.

Уебб також вказує, що Фірташ ніколи не звертався за американською візою і не в'їжджав в США, стверджуючи, що єдиний зв'язок з Чикаго - це зареєстрований у місті мобільний телефон, який фігурує в справі.

На думку адвоката, прив'язка Boeing до можливого «титанового проекту» Фірташа в Індії, на якій американські прокурори будують свої звинувачення, також некоректна, відзначається в статті.

Chicago Tribune нагадує, що в команду адвокатів Фірташа в США, крім Уебба, входять адвокат Білого дому при Біллі Клінтоні Ленні Девіс (Lanny Davis) і колишній міністр національної безпеки Майкл Чертофф (Michael Chertoff).

У статті наголошується, що представник прес-служби прокуратури Чикаго Джозеф Фіцпатрік (Joseph Fitzpatrick) відмовився коментувати це клопотання.

Нагадаємо, українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйона доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів. Сполучені Штати відправили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив мін'юсту США і не віддав олігарха.

23 лютого Земельний суд Відня відмовився задовольнити запит прокуратури Відня про арешт Фірташа за екстрадиційним ордером Іспанії. Суд звільнив Фірташа без внесення додаткової застави, при цьому бізнесмен здав свій закордонний паспорт.

24 лютого суд Відня відмовив прокуратурі у затриманні Фірташа.

Джерело: Інтерфакс-Україна