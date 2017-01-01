Афера Войцеховського. Депутати прийняли закон для боротьби із забудовниками-шахраями

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ВР змінила порядок визначення складності об'єктів та необхідності отримання дозволів на будівництво

Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроект, який має істотно зменшити можливість шахрайства у галузі будівництва.

«85% об'єктів будівництва, а це житлові споруди, господарські споруди, складські приміщення площею до 1300 м кв. будувати за заявним принципом. Тобто направив відповідну заяву - можна починати будувати. З іншого боку, складні об'єкти будуть потребувати перевірки і будуть будуватися після надання відповідного дозволу», - пояснив перший заступник голови комітету ВР України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський.

У пояснювальній записці до законопроекту значиться, що необхідність його прийняття спричинена тим, що на практиці все частіше трапляються випадки, недобросовісні забудовники з метою отримання права на виконання будівельних робіт за декларативним принципом занижують категорію складності об’єктів з IV до ІІІ категорії, при цьому, свідомо уникаючи перевірок достовірності документів, зазначених у таких деклараціях.

Законопроект 4733-1 передбачає скасування визначення категорії складності об’єктів будівництва та внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері містобудівної діяльності, які передбачають заміну процедури реєстрації декларації на здійснення будівництва та прийняття в експлуатацію об’єктів із середнім та значним класом наслідків (відповідальності) на підставі дозволу на виконання будівельних робіт та сертифікату відповідно, а об’єктів із незначними класами наслідків (відповідальності) – на підставі повідомлення.

«Реалізація запропонованих змін на практиці мінімізує кількість незаконних забудов, суттєво знизить ризики для людей, які інвестують у будівництво, та скасує проблему корупційних ризиків у процесі взаємодії громадянина та державної установи» , – зауважив Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев.

Як відомо, Анатолій Войцеховський – творець будівельної піраміди, на чолі якої стоять компанії «Укогруп» і «Сіті-груп». У столиці є понад 70 об'єктів, зведених цими компаніями, де тисячі людей купили житло, але до законності цих об'єктів виникає чимало запитань. Піраміда проіснувала майже десять років завдяки зв'язкам підприємця в прокуратурі, повідомляють ЗМІ. «За практично десятиліття створилася піраміда, масштаби якої важко переоцінити», – так відреагували на ситуацію в КМДА.

Оціночна кількість потерпілих від будівельної афери «Укогруп» – у шість разів більше сумновідомої афери «Еліта-центру». Як відомо, внаслідок афери групи «Еліта-центр», виявленої в 2006 році, постраждали сотні інвесторів будівництва житла. Загальна сума, яку отримали підозрювані в організації афери, оцінюється приблизно в 400 млн грн.

Як повідомлялось, тепер у Києві може з'явитися близько 40 недобудов. Через будівельну аферу Войцеховського 10 тисяч українців можуть залишитися без квартир та грошей – це вшестеро більше, ніж інвесторів піраміди «Еліта-центр».