Нардепи узаконили введення електронного квитка у транспорті

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Документ надає повноваження місцевій владі впроваджувати автоматизовані системи

Верховна Рада ухвалила закон щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

Рішення було прийнято сьогодні, під час засідання Верховної Ради.

Законом передбачається запровадити автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, надати відповідні повноваження органам місцевого самоврядування, встановити обов’язковість забезпечення пільгових категорій населення електронними квитками у населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, та визначити можливість притягнення до адміністративної відповідальності за проїзд пасажира без реєстрації або компостування проїзних документів.

Законом, зокрема, встановлено, що «органи місцевого самоврядування запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду, встановлюють порядок її функціонування, а також форми носіїв, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів, визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду».

Згідно із законом, «правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування. Вони визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду».

Закон прийнято з урахуванням пропозицій профільного комітету.