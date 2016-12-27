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    Рада попередньо ухвалила нову програму авіаційної безпеки

    • Сьогодні, 11:57
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    Проектом закону пропонується переглянути низку нормативів для авіаперевезень

    Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації».

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    За відповідний законопроект проголосувало 245 народних депутатів.

    Законопроектом пропонується затвердити нову Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації.

    У новій редакції передбачається врахувати стандарти ІСАО, Європейського союзу, ЄКЦА, ЄВРОКОНТРОЛЬ, а також зміни у нормах українського законодавства, які відбулися за період після введення в дію Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації у 2003 році.

    Законопроект прийнято з урахуванням пропозицій Комітету з питань транспорту.

    Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

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