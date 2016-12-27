Рада попередньо ухвалила нову програму авіаційної безпеки
- Сьогодні, 11:57
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Проектом закону пропонується переглянути низку нормативів для авіаперевезень
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації».
За відповідний законопроект проголосувало 245 народних депутатів.
Законопроектом пропонується затвердити нову Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації.
У новій редакції передбачається врахувати стандарти ІСАО, Європейського союзу, ЄКЦА, ЄВРОКОНТРОЛЬ, а також зміни у нормах українського законодавства, які відбулися за період після введення в дію Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації у 2003 році.
Законопроект прийнято з урахуванням пропозицій Комітету з питань транспорту.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.