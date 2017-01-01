Акції «Газпрому» впали на 2%, за день монополіст втратив $1 млрд капіталізації

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«Газпром»

На Московській біржі у середу вартість акції «Газпрому» знизилася до 119,5 рублів

У день рішення Стокгольмського арбітражу «Газпром» втратив $1 млрд капіталізації.

Про це з посиланням на дані Московської біржі повідомляє Dt.ua.

Акції російського газового монополіста ВАТ «Газпром» на Московській біржі у середу, 31 травня, знизилися приблизно на 2% - з 122 рублів до 119,5 рублів за акцію.

Капіталізація «Газпрому» знизилася на 1 млрд доларів – з $50,95 мрлд до $49,5 млрд.

Як відомо, сьогодні Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу «бери або плати» «Газпрому» за контрактом на постачання газу від 2009 року.

Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення Стокгольмського арбітражу дає право «Нафтогазу» вимагати зниження ціни на газ за контрактом з «Газпромом» до умов ринку.

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